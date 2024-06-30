Петербуржец замассировал супругу до смерти В Санкт-Петербурге мужчина сознался в убийстве жены во время массажа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Красногвардейского района Санкт-Петербурга задушил 41-летнюю супругу во время массажа, сообщает канал «78». Мужчина был задержан сотрудниками полиции в поселке Парголово в нетрезвом виде. Он сознался в совершении преступления.

По словам 37-летнего петербуржца, во время массажа он задушил возлюбленную по необъяснимой причине, после чего затащил ее тело в наполненную ванну лицом вниз. При этом мужчину уже судили за разбой. Он также привлекался за нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Тогда он избежал уголовной ответственности с обязательством наблюдаться в психиатрической больнице.

Ранее в Петербурге мигрант напал на школьника на детской площадке. Мужчина играл с подростками в футбол, в один момент он разругался с одним из подростком. Началась неравная схватка, и мигрант начал душить школьника.

Также ранее в Италии мужчина изнасиловал девочку-подростка на глазах у ее матери на потерпевшем крушение корабле. По информации СМИ, на тот момент жена и дочь мужчины уже были мертвы, он был уверен, что ему не выжить. Изнасилованную девочку спасти не удалось. При этом сам злоумышленник смог пережить крушение.