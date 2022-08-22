Петербуржец выстрелил в лицо девятилетнему ребенку из газового пистолета

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил из газового пистолета в мальчика у дома по улице Стасовой, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Девятилетний ребенок получил химический ожог обоих глаз.

Инцидент произошел вечером 21 августа. Неизвестный подошел к ребенку и выстрелил из газового пистолета ему в лицо. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

С ожогами обоих глаз мальчика отвезли в больницу, где ему оказали медицинскую помощь и решили не госпитализировать. Мать ребенка написала заявление в полицию.

Ранее в Нижнем Новгороде мужчина несколько раз ударил пятилетнего мальчика, попавшего в его ребенка мячом. Все произошло в футбольной коробке, куда зашел отец с младенцем в коляске. В тот момент дети играли в футбол, и один из ребят неудачно пнул мяч и попал по коляске, что и стало причиной агрессии родителя.

В конце июля в адыгейском поселке Яблоновский мужчина избил 10-летнего ребенка. Взрослый нанес ребенку несколько ударов по лицу, на что быстро отреагировали находящиеся рядом женщины и оттащили от него мальчика. По словам очевидцев, причиной конфликта мог стать мармелад, который мальчик не поделил с сыном нападавшего. Видеозапись инцидента распространилась в Сети.