Петербуржец выкинул из окна телевизор, чуть не убив прохожих

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В Санкт-Петербурге на Пейзажной улице мужчина выбросил из окна 18 этажа жилого дома телевизор, чуть не убив двоих прохожих, которые стояли недалеко от подъезда. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Как сообщает Telegram-канал SHOT, петербуржец после попытался оправдать свое поведение.

На кадрах видно, как телевизор упал рядом со стоявшими возле дома людьми, которые сразу же поспешили отойти подальше. Сам мужчина после этого выглянул из окна и на протяжении долгого времени попытался объяснить прохожим и соседям, зачем выбросил электронику. Он также назвал номер своей квартиры и этаж, на котором живет. Монолог петербуржца успели записать на видео местные жители.

Я уронил телевизор свой, что из этого? Это мой телевизор, а не ваш! Это моя судьба, а не ваша жизнь, — высказался мужчина.

Жильцы дома вызвали полицейских, чтобы те успокоили петербуржца. Но к моменту приезда правоохранителей нарушитель успел покинуть квартиру, даже забыв запереть дверь.

В интернете ранее появилось видео с падением ограничительного стекла на оживленную улицу возле московского ЖК «Царская площадь». На кадрах видно, как за секунду до падения стекла на асфальт мимо проехал ребенок на самокате.