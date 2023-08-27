Петербуржец выбросил из окна свою сожительницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге мужчина выбросил из окна квартиры в доме на Купчинской улице свою 30-летнюю сожительницу, передает РЕН ТВ. Инцидент произошел в ночь на 26 августа, пострадавшую госпитализировали с серьезными травмами.

Женщину выбросил из окна третьего этажа ее сожитель. Подозреваемого сумели задержать по горячим следам, — рассказал источник.

Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как ожидается, в ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

Как пишет «Фонтанка», женщину обнаружили под окнами дома по адресу: улица Купчинская, 20, корпус 3. По информации издания, за ее жизнь борются врачи НИИ имени Джанелидзе. Предположительно, поначалу сожитель сообщил экстренным службам, что она выпала из окна. Прибывшие на место медики выявили у женщины серьезные травмы, в том числе следы удушения. Полицейские оформили на 49-летнего мужчину протокол о мелком хулиганстве и поместили в камеру спецприемника, позже следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре местный житель выбросил с балкона квартиры на третьем этаже малолетнюю девочку. По данным следствия, это произошло после того, как ребенок начал плакать. Девочка выжила, ее доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.