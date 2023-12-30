Петербуржец встречал прохожих нацистским приветствием и попал в полицию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Санкт-Петербурга задержали после того, как он встречал прохожих нацистскими приветствиями, сообщает «Фонтанка». Пока ему вменяется мелкое хулиганство, однако не исключено, что правоохранители возбудят в отношении него уголовное дело, пишет издание.

На мужчину пожаловался другой гражданин: он позвонил в полицию и рассказал, что преследует человека, который выкрикивает нацистские лозунги. В итоге полиция на Старорусской улице задержала 46-летнего петербуржца, он приходит в себя в отделе МВД.

В начале декабря жителя Санкт-Петербурга, который осквернил нацистской свастикой мемориалы Великой Отечественной войны в память о блокаде, обязали выплатить штраф в размере 1,4 млн рублей. Мужчина признан Ленинградским областным судом виновным в совершении преступления по статье о реабилитации нацизма.

До этого работник Камского автозавода предстал перед судом за нацистскую символику на перчатках. Обвиняемый заявил, что не знал значения фашистской свастики. 23-летний студент техникума подрабатывал на автозаводе в рабочем цеху. Во время обеда он рисовал и решил продемонстрировать свои эскизы коллеге. Тот не оценил его творчество и пожаловался службе безопасности. Работника обвинили в пропаганде, и он уволился в тот же день.