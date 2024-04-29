Петербуржец устроил танцы над «пропастью» в женской одежде и попал на видео РЕН ТВ: соседи пожаловались на соседа, который устроил танцы в женской одежде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители одного из домов в Приморском районе Санкт-Петербурга пожаловались на шумного соседа, который посреди ночи громко включил музыку, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ. По его данным, мужчина переоделся в женскую одежду и устроил танцы на выступающей части фасада.

На опубликованном видео заметно, как мужчина под громкую музыку ходит над «пропастью». Также один из соседей пришел к нарушителю тишины с требованием выключить музыку и попытался объяснить, что тот мешает спать детям. В кадре петербуржец предстал в парике, халате и чулках. На просьбы прекратить дебош мужчина ответил нецензурной бранью и посоветовал недовольному гостю идти защищать родину.

Ранее в городе Зеленодольске в Татарстане местный житель устроил шоу своим соседям: он выкинул из окна квартиры все свои вещи. В ход пошли одежда, матрац, велотренажер, стенка шкафа и даже сушилка.

Прохожие пытались узнать, зачем мужчина выкидывает свои вещи, но он проигнорировал их вопросы. Соседи, заснявшие произошедшее на видео, в шутку предположили, что он сошел с ума или переезжает. На кадрах можно заметить, что горожанин выносит на балкон одну вещь за другой, а затем сбрасывает их вниз. Они с грохотом падают на землю.