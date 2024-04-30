Петербуржец устроил стрельбу из-за гулявших под его окном собачников Пенсионер выстрелил из пневматического пистолета в гулявших под окном собачников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В пригороде Санкт-Петербурга пожилой мужчина несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в пару, гулявшую с собакой под его окнами, пишет телеканал 78.ru. По его данным, нарушителя не устраивало то, что владельцы выгуливают пса на этом месте регулярно.

Инцидент произошел на Гвардейской улице в Красном Селе. По данным канала, сперва между мужчиной и парой с собакой произошел конфликт из-за их частых прогулок с питомцем. После этого пенсионер вернулся в свою квартиру на первом этаже, достал пневматический пистолет и выстрелил в оппонентов как минимум дважды.

Сделав это, мужчина уехал на автомобиле в неизвестном направлении. Однако в тот же день злоумышленника задержали. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее суд назначил 14 лет и 10 месяцев лишения свободы мужчине, который убил человека из-за лая собаки в подмосковном Одинцово. Преступление произошло в 2022 году, отбывать наказание за него преступник будет в колонии строгого режима, затем его ждет ограничение свободы на год и шесть месяцев.

В ноябре был задержан житель Дзержинска по обвинению в убийстве мужчины из-за того, что собака погибшего напала на его питомца. Владелец пса ударил оппонента ножом в живот, от чего тот скончался на месте происшествия. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).