Петербуржец упал на трамвайных путях и разорвал селезенку Пенсионер скончался после падения на гололеде у трамвайных путей в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 76-летний мужчина упал на трамвайных путях возле торгового центра «Балкания», а после скончался в больнице, сообщает Piter.tv. По данным издания, пенсионер был доставлен в больницу в тяжелом состоянии 25 января из-за разрыва селезенки и внутреннего кровотечения.

На фоне полученных травм у мужчины 2 февраля случился инфаркт. Также у него была диагностирована пневмония правого легкого. 19 февраля медики констатировали смерть мужчины. 78.ru отмечает, что проводится проверка по факту смерти пациента, но не уточняется, какое ведомство заинтересовалось ситуацией.

Ранее специалисты Роспотребнадзора напомнили, что, чтобы не упасть на льду, во время гололедицы следует медленно передвигаться и смотреть под ноги. В ведомстве уточнили, что не стоит убирать руки в карманы — это поможет удерживать равновесие. Не надо перебегать дорогу, если рядом едет транспортное средство. Также важно внимательно подойти к выбору обуви. Лучше отдать предпочтение моделям без каблука на рельефной подошве. Если ботинки скользкие, можно использовать специальные наклейки или ледоступы.