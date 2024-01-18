Петербуржец ударил девушку локтем в лицо из-за съемок с птицами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Санкт-Петербурга пострадала от удара в лицо от одного из местных жителей, недовольных ее работой, сообщает издание «Фонтанка». Инцидент был снят на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как от сильного удара локтем в лицо девушка падает на землю. Позднее она была доставлена в больницу. Отмечается, что петербурженка занималась фотографированием желающих с птицами.

Инцидент произошел в Василеостровском районе Санкт-Петербурга пять месяцев назад. После того как мужчина ударил фотографа, он скрылся с места происшествия. Помощь девушке оказали прохожие, которые помогли ей подняться и вызвали скорую помощь. По данным издания, нападавшим являлся 40-летний местный житель, который также занимается неформальным бизнесом по фотографированию людей с голубями и аниматорами. Предполагается, что поводом для конфликта послужила борьба за популярное место.

Как сообщалось ранее, в аэропорту Волгограда 56-летний пьяный мужчина ударил женщину-полицейского во время дебоша. Поводом для этого послужило замечание, сделанное сотрудницей. В отношении мужчины было составлено два протокола по статьям о мелком хулиганстве и появлении в общественном месте в состоянии опьянения.