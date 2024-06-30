Петербуржец сжег машину соседа из-за парковочного места

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В Санкт-Петербурге пенсионер сжег машину соседа из-за постоянно занятого парковочного места, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Автомобиль выгорел полностью, возбуждено уголовное дело о поджоге. Ущерб составил 100 тысяч рублей.

ЧП произошло во дворах жилых домов в Красногвардейском районе 24 июня. В полицию обратился владелец «Газели» и сообщил о возгорании. Как установили правоохранители, поджог авто совершил 68-летний пенсионер.

Подозревается в том, что <...> совершил поджог автомобиля из-за того, что эта машина постоянно занимала парковочное место, — уведомила полиция.

Ранее на западе Москвы BMW M4 стоимостью 12 млн рублей в цвете «Сан-Паулу» сгорел во дворе ЖК Only. Причастен к поджогу местный житель, которому, как и многим соседям, надоела эгоистичная парковка автолюбителя и громкие выхлопы иномарки по ночам. На снятых очевидцем кадрах видно, как в считаные секунды BMW объяло сильное пламя. Огонь перекинулся на три соседние припаркованные машины.

До этого житель Кургана поджег автомобиль, припаркованный на территории жилищного комплекса «Космос». На опубликованных кадрах видно, что мужчина обливает машину легковоспламеняющейся жидкостью. Лицо он спрятал за капюшоном, поэтому полиция разыскивает его до сих пор. Супруга владельца пострадавшей машины уверена, что речь не идет о чьей-то мести. По словам женщины, у ее мужа не было врагов.