Петербуржец сообщил об избиении в саду Сан-Галли и умер

Фото: НАК

В Санкт-Петербурге местный житель позвонил в экстренные службы и сообщил, что его избили, после чего умер, не дождавшись помощи, передает «Фонтанка». О нападении 48-летний петербуржец заявил около шести утра, он смог рассказать о сбежавших злоумышленниках. Полиция задержала подозреваемых, ими оказались два школьника.

Прибывшие в сад Сан-Галли правоохранители обнаружили пострадавшего мертвым на скамейке. Вероятно, корысти в действиях злоумышленников не было, поскольку ничего ценного не пропало.

Подозреваемых задержали в тот же день. Обоим подросткам по 15 лет, один учится в восьмом классе, второй — в девятом. У одного из задержанных есть гражданство Узбекистана. Подросткам вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности.

Ранее в одном из ресторанов Санкт-Петербурга произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. К месту происшествия мгновенно прибыли силовики и задержали злоумышленника, при себе у него была крупная сумма денег. Сначала мужчины спокойно сидели за столиком в заведении «Чабрец» у парка Победы, после чего перешли на повышенные тона. В ходе конфликта один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Очевидцы рассказали, что слышали не менее пяти выстрелов.