Петербуржец рухнул из окна на чужую машину и отправился по делам

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Житель Красного села в Санкт-Петербурге выпал из окна жилого дома и приземлился на чужой автомобиль, после чего спокойно пошел дальше. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения, кадры которых опубликовал Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

На ролике видно, что инцидент на проспекте Ленина произошел ночью. Судя по кадрам, мужчина оставил вмятину на крыше машины и разбил лобовое стекло. Предположительно, каких-либо серьезных травм петербуржец не получил.

Ранее в Московской области пациент военного госпиталя выпал из окна седьмого этажа. Мужчина чудом остался жив, потому что застрял в яме около здания. Происшествие случилось в клинической больнице Подольска. Свидетелем падения пациента стала врач-реаниматолог, которая сообщила о случившемся в полицию. Известно, что пострадавший мужчина находился в отделении реанимации.

В октябре жительница Екатеринбурга выпала из окна и сломала ноги, когда пыталась догнать своего молодого человека или подростков, которым угрожала вызовом полиции. Один из свидетелей ЧП рассказал, что девушка была в состоянии алкогольного опьянения.