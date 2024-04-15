Петербуржец решил попасть на летное поле в Пулково и угодил в ловушку Пьяный петербуржец пытался пройти на летное поле в Пулково и застрял в проволоке

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Пьяный житель Санкт-Петербурга попытался пройти на взлетно-посадочную полосу аэропорта Пулково и застрял в колючей проволоке, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина». Самостоятельно выбраться из ловушки он не смог, на место происшествия вызвали сотрудников полиции и скорую помощь.

36-летнего петербуржца, висящего на заборе, заметили сотрудники аэропорта в ходе патрулирования. Позже они выяснили, что мужчина был пьян и решил проникнуть на летное поле, но зацепился за ограждение.

Мужчину вызволили из колючей проволоки и доставили в полицейский отдел. Отмечается, что серьезных травм нарушитель не получил. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причину его поступка.

Ранее сообщалось, что полиция проверит обстоятельства драки на борту самолета, летевшего из Сочи в Москву. Правоохранители получили сообщение о стычке и занялись установлением обстоятельств произошедшего. 11 апреля журналисты писали, что людей час держали в душном самолете, а когда несколько человек захотели выйти на свежий воздух, ситуация накалилась.

Как рассказали пассажиры, у лайнера нашли неисправность перед вылетом, однако никого из самолета выпускать не стали. Кондиционеры при этом отключили. По словам очевидцев, одному из пассажиров стало плохо, и он попросил воды у бортпроводника, но тот в ответ кинул бутылку в мужчину. Пострадавшему потребовалась помощь врачей, а часть пассажиров снялась с рейса.