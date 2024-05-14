Петербуржец разделывал мать, пока она была жива

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозреваемый в убийстве матери петербуржец разделывал ее, пока она, вероятно, еще была жива, сообщает объединенная пресс-служба судов города. При этом подсудимый игнорирует вопросы суда, не говорит с адвокатом и не реагирует на иные раздражители. Установить личность подсудимого решили с помощью паспорта. Задержан он был 13 мая. Суд решил заключить его под стражу на два месяца.

Причина смерти не установлена, но при осмотре частей тела на голове была обнаружена тупая травма. А в области шеи — колото-резаное ранение. Следователь дополнил, что с большей долей вероятности, смерть наступила именно от отделения головы от тела, — передает пресс-служба версию следствия.

Ранее в петербургском районе Шушары обнаружили останки расчлененного тела человека. Два мусорных пакета, от которых исходил зловонный запах, нашел местный житель в поле между Московским шоссе, 304, и магазином «Петрович». В одном из них оказалось туловище без конечностей и одежды, в другом — голова. Подозреваемого задержали на выходе из дома с двумя пакетами, в которых находились части тела убитой женщины.

Предполагается, что разделывал мужчина свою мать бензопилой, а до этого избивал молотком. Сосед мужчины рассказал, что задержанный был нелюдимым, избегал разговоров, а при одной из встреч с соседом начал проявлять агрессию, хотя причин для этого не было. Собеседник добавил, что брата подозреваемого давно не было видно.