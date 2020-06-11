Петербуржец пожаловался в Роспотребнадзор на танцы на улице Рубинштейна

https://static.news.ru/photo/93f7e2c8-ac08-11ea-8c4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Людмила Ляхова/vk.com

Массовые танцевальные вечеринки на улице Рубинштейна стали причиной жалобы жителя Санкт-Петербурга в Роспотребнадзор.

Получено заявление от местного жителя о массовых танцевальных мероприятиях в нарушение закона в арендованном зале здания на улице Рубинштейна, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что проводят по данному факту работу и напомнили, что такие сборища могут нарушить ограничительные меры из-за распространения пандемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, любители дрифта и уличных гонок устроили массовое мероприятие в Санкт-Петербурге в ночь на 2 мая. Отмечается, что участники мероприятия курили кальян, заказывали еду, покупали кофе, продававшийся там же из машин, слушали музыку, танцевали. Полиция не стала вмешиваться.