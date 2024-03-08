Петербуржец попытался ограбить банк, получил отказ и ушел В Петербурге разыскивают покинувшего банк после отказа выдать деньги грабителя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Санкт-Петербурге преступник попытался ограбить банк, но в итоге ушел без денег, сообщил источник РЕН ТВ. Сейчас горе-грабителя разыскивают сотрудники полиции.

Инцидент произошел вечером, 7 марта, в банке на 9-й линии Васильевского острова. Войдя в помещение, злоумышленник распылил газовый баллончик и потребовал отдать ему деньги, однако сотрудники организации ответили твердым отказом.

Ему отказали. В итоге он ушел ни с чем, — пояснил очевидец.

Ранее в Екатеринбурге неизвестный похитил из банка менее 1 млн рублей. В результате происшествия никто не пострадал. Незадолго до закрытия отделения банка произошло нападение с предметом, похожим на пистолет. Злоумышленник унес меньше миллиона рублей.

До этого пенсионер из Соединенных Штатов примерно за три года ограбил 16 отделений банков, похитив по меньшей мере $160 тысяч. По информации СМИ, неуловимый пожилой рецидивист привлек внимание ФБР, где мужчину внесли в список самых разыскиваемых преступников Америки. Его поиски продолжаются до сих пор.

Также стало известно, что двое злоумышленников в масках и с оружием ограбили 23-летнего криптовалютчика в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. Молодого человека заставили перечислить криптомонеты, также у него похитили часы швейцарского бренда Rolex.