Петербуржец попался на домогательствах до четырехлетней девочки SHOT: работника детской комнаты в Петербурге заподозрили в домогательствах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администратор детской комнаты «Игруля» в петербургском торговом центре «Торговый дом» на проспекте Науки задержан по подозрению в домогательствах до четырехлетней девочки, сообщил Telegram-канал SHOT. Согласно его сведениям, заявление в полицию написал отец дошкольницы. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

По данным источника канала, инцидент произошел в последний день праздничных выходных. Как утверждает шокированный отец, когда его дочь играла в детской комнате, администратор совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемого мужчину поместили в изолятор. Против него возбуждено дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. При этом, согласно данным канала, в 2016 году администратора детской комнаты уже судили по данной статье. Тогда он получил 7,5 года колонии.

Ранее СМИ сообщали, что в Электростали Московской области 36-летнего детского тренера по боксу обвинили в домогательствах по отношению к школьницам. Мужчина приставал к двум шестиклассницам, которые являются его подопечными. Заявление в полицию написали родители пострадавших девочек.