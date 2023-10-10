Петербуржец попал в реанимацию из-за взрыва баллончика с освежителем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге местный житель попал в реанимацию из-за взрыва баллончика с освежителем воздуха. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «360», что мужчина попытался починить сломавшийся распылитель, но случайно направил горючую смесь в сторону включенной газовой конфорки.

Баллончик освежителя случайно пшикнул в сторону газа. Хотел починить эту пимпочку, и все хлопнуло из-за того, что накопилось вещество, — отмечает источник.

По словам собеседника издания, пострадавший был доставлен в больницу с ожогами рук, тела и лица. Врачи диагностировали у петербуржца ожоги 36% тела.

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