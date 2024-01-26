Петербуржец получил зловещее СМС от убийцы своей экс-супруги Житель Петербурга узнал о смерти экс-жены по СМС от ее убийцы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга получил СМС о смерти своей бывшей супруги от ее убийцы, сообщает «Фонтанка». По данным издания, отправитель сообщения расправился с 24-летней жительницей поселка Янино и по неизвестным причинам уведомил об этом ее экс-мужа.

Получив СМС, 34-летний петербуржец обратился в полицию и показал сообщение. Правоохранители выехали на адрес проживания жертвы и нашли ее тело с повреждениями шеи.

Полицейские установили, что с некоторых пор девушка проживала с 35-летним жителем Ириновского проспекта. Стражи порядка отправились к нему и пытались попасть в квартиру. Когда правоохранителям удалось вскрыть дверь, они нашли мужчину с огнестрельным ранением. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее подозреваемый в убийстве 17-летней студентки в Воронеже в течение нескольких дней от ее имени переписывался с матерью девушки. Предположительно, он таким образом хотел скрыть преступление и отвести от себя подозрения.

Студентка перестала звонить матери 16 января. С этой даты женщина получала только СМС, в которых девушка писала, что не может разговаривать из-за занятости. В переписке мать просила дочь сделать хотя бы короткий звонок, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Однако на тот момент, вероятно, девушки уже не было в живых.