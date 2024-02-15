Петербуржец получил срок, но забыл за что Житель Петербурга получил два года условно за хулиганство и забыл подробности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Невский районный суд города Санкт-Петербурга признал россиянина виновным в хулиганстве с применением оружия и назначил наказание в виде лишения свободы на два года условно, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Мужчина в прошлом году направил травматический пистолет «ИЖ-79-9Т» в сторону человека и преследовал его. Затем начал целиться в едущий автомобиль.

Вину подсудимый признал, но зачем именно достал оружие — не вспомнил, так как был пьян. Ему также назначили испытательный срок два года, пистолет конфисковали.

Сегодня в Москве следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после стрельбы на улице Плющихе. 29-летний злоумышленник задержан, он и еще двое участников конфликта получили ранения. По данным следствия, подозреваемый открыл огонь из травматического оружия в сторону незнакомых мужчин.

Telegram-канал Mash выяснил, что речь идет о 29-летнем бойце ММА из Чечни Расуле Очаеве, в его бедре застряла пуля, ему потребовалась операция. По данным канала, тот вместе с товарищем — 38-летним водителем Виталием Чиботарем — попал на Lexus в аварию у отеля «Золотое кольцо».