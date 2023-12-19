Петербуржец покусал и избил 14-летнего сына на глазах у жены

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге местный житель избил и покусал собственного 14-летнего сына на глазах у супруги, сообщает 78.ru. Инцидент произошел в квартире дома на Комсомольской улице.

На место выезжали врачи скорой, пострадавшего подростка госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы. Его состояние оценивалось как средней тяжести.

Медики диагностировали у мальчика травму головы. Причина агрессивного поведения его отца неизвестна. Обстоятельства произошедшего выясняются.

«МК в Питере» пишет, что отец напал на ребенка в ночь на 19 декабря. Мужчина начал избивать ребенка и сильно кусать его за живот.

Ранее в поселке Сосново в Приозерском районе Ленинградской области мужчина избил 12-летнего мальчика за то, что тот приставал к его дочери. СМИ писали, что отец девочки подъехал на улице к группе школьников, вышел из машины и напал на одного из них. Мужчина наносил ему удары руками и ногами, обвиняя в том, что тот «трогал» его дочь. Побитый подросток обратился в больницу, у него диагностировали ушибы мягких тканей головы, кроме того, остался синяк под глазом.

В конце ноября в Москве подросток избил школьника и отнял у него деньги. СМИ писали, что пострадавший лишился 1000 рублей, на которые хотел угостить друзей конфетами по случаю прошедшего дня рождения.