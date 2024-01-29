Петербуржец поймал ондатру вместо щуки на юге Ладоги и попал на камеру Петербуржец выловил ондатру вместо щуки во время рыбалки на юге Ладоги

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Петербуржец выловил из-подо льда на Ладожском озере ондатру во время рыбалки, сообщает «Фонтанка». Мужчина рассказал, что ранее расставил несколько жерлиц, чтобы изловить щуку.

В пятницу мужчина отправился к островам Зеленцы на юге Ладоги, где расставил 20 жерлиц на щуку и оставил их на ночь. Утром он пошел проверять живца на каждой и сделал необычную находку.

Мы прошли и проверили состояние живца на каждой. Там, где живец погиб, мы заменили на нового. Только отъехали от жерлиц, чтобы половить окуня, я увидел, что флажок на одной из самых дальних жерлиц поднят, — рассказал мужчина.

Оказалось, что леска на катушке полностью размотана. Он принялся сматывать ее и почувствовал «не рыбное» сопротивление. Сначала мужчина предположил, что это может быть судак или щука, однако на крючке оказалась ондатра. С помощью хирургического зажима он аккуратно извлек крючок на груди зверя, застрявший в подшерстке. Сначала ондатра не хотела возвращаться в лунку, однако после получаса «уговоров» все же решилась на нырок.

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