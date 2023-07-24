Петербуржец одним ударом отправил пожилого администратора бара в реанимацию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге посетитель ресторана ударил в лицо 60-летнего администратора, который при падении ударился затылком о пол и впоследствии оказался в реанимации, сообщает Telegram-канал «112». Конфликт мужчины с персоналом заведения попал на видео.

Драка в одно лицо произошла в ресторане на проспекте Просвещения. По данным канала, у пострадавшего администратора диагностировали многоочаговый ушиб мозга, кровоизлияние, внутричерепную гематому и переломы лицевых костей. Напавшего на него 39-летнего мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Возбуждено уголовное дело.