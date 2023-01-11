Петербуржец объяснил езду по отбойнику попыткой уйти от столкновения

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Водитель джипа, прокатившийся по отбойнику на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, объяснил свой маневр тем, что он пытался уйти от столкновения с трактором. В разговоре с «Фонтанкой» лихач отметил, что он вывернул руль и неожиданно колеса машины оказались между разделительного ограждения.

Вывернул и сам не понял, как оказался на отбойнике. Каюсь, надо было соблюдать дистанцию. Попытался съехать, но заскочило второе колесо. Честно говоря, сам в шоке был. Нестандартная для меня ситуация, — признался водитель.

Ранее стало известно, что в Молжаниновском районе столицы на Синявинской улице произошло ДТП с участием каршеринга. Водитель арендованной машины на большой скорости влетел в парковку, где задел несколько автомобилей. По словам очевидцев, человек за рулем каршеринга находился в состоянии алкогольного опьянения. В итоге он повредил шесть машин, включая арендованную — у автомобилей разбиты фары и бамперы.

Другое ДТП произошло на 10-м километре трассы Давлеканово — Толбазы в Давлекановском районе в Башкирии. В результате столкновения встречных Lada Priora и Renault Symbol погибли два человека. Очевидцы рассказали, что водитель Lada Priora решил совершить обгон в запрещенном месте, в результате чего произошло столкновение.