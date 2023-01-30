Петербуржец обварил ногу кипятком из прорванной трубы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга пострадал из-за прорыва трубы на улице Бассейная, передает «Фонтанка». По информации журналистов, мужчина обварил ногу, после чего был доставлен в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. От госпитализации после оказания необходимой медицинской помощи петербуржец отказался.

Еще ночью на Бассейной размыло грунт. Это произошло из-за технологического нарушения на трубопроводе. В итоге на улице образовался провал, в который соскользнули несколько припаркованных там автомобилей.

В настоящий момент водоснабжение и подача тепла потребителям производятся в штатном режиме. Специалисты планируют закончить работы до 14:00 по местному времени.

Ранее жители Санкт-Петербурга нашли тело человека в колодце у дома № 55 на проспекте Маршала Жукова, сообщали журналисты со ссылкой на источник в правоохранительных структурах. По данным спикера агентства, на месте работают оперативники.

Обстоятельства случившегося и личность погибшего пока неизвестны. Другие подробности не приводятся.