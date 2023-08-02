Петербуржец обратился в полицию из-за нарисованной на лбу пентаграммы «Фонтанка»: петербуржец-сатанист вырезал ножом пентаграмму на лбу знакомого

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В Санкт-Петербурге местный 29-летний житель Максим обратился в полицию с заявлением на нового 23-летнего знакомого Дмитрия, который пытался выцарапать у него на лбу пентаграмму. Как пишет «Фонтанка», молодые люди познакомились на почве интереса к фурри-культуре. Максим пришел в гости к Дмитрию и обнаружил, что тот также увлекался сатанизмом. Домашние посиделки довели до того, что Дмитрий разозлился на нового друга и решил наказать его с помощью шрамирования. Тот в результате даже потерял сознание.

В ходе разговора про компьютерные игры Дмитрий внезапно набросился на меня, и попытался высечь на лице пентаграмму, что частично удалось, несколько царапин оказались глубокими. После через час от боли потерял сознание, — рассказал Максим журналистам.

Дмитрий пояснил, что в его квартире запрещены некоторые слова, в том числе слово «Всевышний». Максим, по его словам, это условие нарушил, за что и получил на лоб пентаграмму, но лишь нарисованную, а не выцарапанную. Также Дмитрий добавил, что Максим — не первый, кому он наносит этот символ, а все предыдущие гости его дома не жаловались. В травмпункте Максиму диагностировали ушиб мягких тканей.

В ноябре 2022 года суд вынес приговор в отношении жителя Москвы и убежденного монархиста Михаила Налимова, который наложил пентаграмму на орден Отечественной войны, выполненный в виде звезды. Активист правого толка, который борется за вынос Ленина из мавзолея, считает советские символы оккультными и сатанинскими, а также выступает против вакцинации и военной операции на Украине. Суд же посчитал, что мужчина этой опубликованной во «ВКонтакте» картинкой реабилитировал нацизм. Прокурор просил посадить активиста за это в колонию, но суд проявил мягкость и отправил его на принудительные работы.