Петербуржец обеднел на миллион евро из-за грабителей РЕН ТВ: преступники украли миллион евро из банковской ячейки петербуржца

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У жителя Санкт-Петербурга украли крупную сумму прямо из банковской ячейки, передает РЕН ТВ со ссылкой источники. По информации журналистов, мужчина в итоге потерял миллион евро.

Уже написал заявление о краже, обратился к правоохранителям. Пока непонятно, кто и каким образом украл миллион, — рассказал собеседник издания.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел в промежуток с начала 2023 года по 11 июня 2024 года. Конкретная дата кражи неизвестна.

Жертвой преступников стал клиент «РосДорБанка», писала «Фонтанка». Заявитель занимается бизнесом, связанным, в том числе, с переработкой мусора, говорится в статье.

Ранее ограбление на пляже в Греции произошло в прямом эфире местного телеканала. Злоумышленник сорвал с женщины украшение перед камерами и беспрепятственно скрылся с места преступления. Инцидент произошел в общине Алимос недалеко от Афин, уточнили журналисты. Прямой эфир вел знаменитый в Греции репортер SKAI Гиоргос Целикас.

До этого неизвестный в маске, вооруженный пистолетом, напал на сотрудницу банка в Москве. Мужчина дважды ударил жертву по голове, от чего у нее началось кровотечение. Преступник забрал деньги из кассы и скрылся. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.