Петербуржец незаконно срубил городскую ель и подпал под статью

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В Санкт-Петербурге местный житель может получить штраф в размере полумиллиона рублей за незаконно срубленную елку на улице, сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале. Против мужчины возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

Ведомство установило, что фигурант в ночь с 24 на 25 декабря срубил голубую ель между школой и домом № 17 по улице Доблести. Местные власти оценили сумму ущерба в 24 тысячи рублей.

Прокуратура Красносельского района направила материалы в полицию, где было принято решение о возбуждении уголовного дела о незаконной вырубке лесных насаждений. Санкции по этой статье предусматривают наказание от штрафа, сумма которого может достигать 500 тысяч рублей, до лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемого вычислили, им оказался 22-летний петербуржец. У него изъяли срубленное дерево и ножовку.

Ранее в Карачаево-Черкесской Республике сильный ветер повалил праздничную ель, которую установили на главной площади Карачаевска. 26-метровое дерево, которое доставили на площадь 1 декабря, простояло чуть больше трех недель. Инцидент попал на видео, на котором видно, как ветви ели раскачиваются от порывов, а после этого дерево лежит у стены здания.