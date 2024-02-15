Петербуржец не оставил живого места на теле шестилетнего сына В Петербурге отец жестоко избил шестилетнего сына

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга жестоко избил шестилетнего сына, сообщает портал 78.ru. Как отмечается, соседи услышали детские крики и вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили ребенка с множественными ушибами и гематомами по всему телу. В состоянии средней тяжести его увезли в больницу.

Издание уточняет, что на теле ребенка не осталось живого места. Следы побоев были видны на голове, лице, грудной клетке, спине и руках. Как выяснилось, 30-летний мужчина нанес их в целях воспитания.

Ранее прокуратура Республики Татарстан начала проверку в отношении жительницы Набережных Челнов, избившей ребенка у подъезда. Происходящее попало на камеру умного домофона. На кадрах видно, женщина подходит к подъезду в вечернее время, в одной руке держит бутылку и силой тащит за собой ребенка за капюшон. Сначала она швырнула мальчика на землю, а когда он поднялся, прижала его к двери и начала избивать, попутно оскорбляя его нецензурными словами.

До этого пьяный житель Москвы избил свою годовалую дочь. Его 25-летняя гражданская жена и мать девочки написала заявление в полицию. В нем она указала, что мужчина дважды ударил ребенка по лицу. Москвича доставили в полицию, а девушку с ребенком госпитализировали. Правоохранители проводят проверку.