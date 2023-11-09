Петербуржец натравил питбуля на соседа после жалоб на громкую музыку «Фонтанка»: натравивший питбуля на соседа петербуржец сам сдался полиции

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Житель Санкт-Петербурга натравил своего бойцовского пса на соседа после конфликта, который случился между ними из-за громкой музыки, пишет «Фонтанка». Сам инцидент произошел еще в октябре. Однако спустя месяц он раскаялся и написал явку с повинной в полицию.

По данным издания, 16 октября 34-летний мужчина выпивал и слушал громкую музыку. После 22:00 к нему пришел сосед и попросил сделать звук тише. Меломан согласился, на том и разошлись. Однако под утро сосед вернулся с претензиями, началась ссора, которая переросла в драку. Хозяин квартиры ударил несколько раз гостя и дал команду питбулю. Пес моментально вцепился в ногу визитера. Сосед вырвался из пасти животного и ушел домой.

Ранее за просьбу сделать музыку в квартире тише на полковника полиции набросился пьяный сосед в подмосковном Дзержинске. Пострадавший вызвал коллег и нападавшего задержали. Как оказалось, он уже был ранее судим за причинение легкого вреда здоровью человека.

До этого в Симферополе из-за громкой музыки мужчина сжег частный дом соседей. Владельцы отмечают, что видели его у калитки перед происшествием. Он бил по ней ногами и выражал сожаление, что у него нет с собой спичек. Спустя некоторое время и произошло возгорание. Сначала загорелась та самая калитка, а затем огонь перекинулся на строение. Дом спасти не удалось. Мужчину приговорили к двум годам колонии строгого режима и выплате пострадавшей стороне 500 тысяч рублей.