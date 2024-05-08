Петербуржец нашел в полу старой квартиры шестерых котят

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Иван Вэрбер из Санкт-Петербурга обнаружил в полу своей квартиры шестерых котят, пишет телеканал 78.ru. Мужчина рассказал каналу, что малышей нашли при вскрытии напольного покрытия, когда делали ремонт в жилище в старом фонде. По словам петербуржца, животным потребовалась помощь ветеринаров.

У них у всех были заплывшие глаза, был сильный недовес, блохи и клещи, — рассказал Вэрбер.

По его мнению, беременная кошка проникла в квартиру в начале ремонта, когда шли демонтажные работы. Мужчина добавил, что сейчас все котята чувствуют себя хорошо и уже набрали вес. Двоих питомцев семья Ивана оставит себе, а четверых планирует раздать.

Ранее волонтеры в Ленинградской области спасли кота, который провел на верхушке сосны два дня. Инцидент произошел в поселке Западная Лица (Всеволожский район). Спасатели прибыли к коту около 18:40. Сосна была молодой, автор публикации предположил, что дереву около 50 лет, поэтому на высоте 10 метров оно «ощутимо качается».

Сосну подвязали к соседним двум деревьям, чтобы волонтер смог добраться до кота. Оказалось, что пушистый провел на верхушке два дня.