Вечеринка с наркотиками на даче в Зеленогорске закончилась резней «Фонтанка»: петербуржец напал на друзей, зарезал возлюбленную и покончил с собой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

26-летний житель Санкт-Петербурга напал с ножом на своих друзей и возлюбленную во время вечеринки на арендованной даче в Зеленогорске, сообщает «Фонтанка». Девушка нападавшего скончалась от полученных ранений. Сам мужчина после этого покончил с собой.

Трагедия произошла ранним утром 2 июня. По предварительным данным, мужчина в ходе конфликта взялся за нож и набросился сперва на своих друзей, а затем и на возлюбленную. Как отмечает «Фонтанка», нападавший мог находиться в состоянии наркотического опьянения.

Как рассказала одна из пострадавших, сперва он напал на нее, потом на их общую подругу, а затем на свою девушку. Пострадавшая добавила, что мужчина ранил ее в живот и задел почку, сейчас она находится в реанимации.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Хорошевском районе Москвы около магазина вооруженный ножом дебошир порезал женщину и попытался скрыться от прибывшего наряда полиции. Пострадавшая скончалась от полученных ранений. Столичная прокуратура пришла к выводу, что мотивом послужила ревность.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.