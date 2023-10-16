Петербуржец откусил любовнице часть уха

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 27-летняя местная жительница была доставлена в больницу с травмой ушной раковины, сообщает 78.ru. Выяснилось, что часть уха ей во время ссоры откусил сожитель, с которым она выпивала до глубокой ночи.

Девушку доставили в больницу, но после оказания медпомощи отправили домой трезветь. Инцидент произошел в минувшие выходные.

В сентябре в Москве 39-летний местный житель не смог пережить расставание с 36-летней девушкой и попытался отрезать себе член. Мужчина занялся членовредительством демонстративно, при девушке. Та сразу же выбежала из квартиры, а ухажер бросился за нею вслед. Очевидцы вызвали скорую помощь.

В июле в городе Горячий Ключ Краснодарского края уличный музыкант, защищаясь от напавшего незнакомца, откусил ему ухо во время драки. Прохожему не понравился репертуар музыкантов. Он высказал это в грубой форме и пнул чехол от гитары с деньгами, из-за чего и завязалась драка. Музыкант уточнил, что откусывать ухо не планировал.

В Новокузнецке в мае двум парням, попытавшимся заступиться за подростка, частично откусили ухо и нос. Инцидент произошел на городском рынке.