Петербуржец лишил супругу жизни на фоне бракоразводного процесса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга убил свою супругу на фоне развода, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники. По его данным, инцидент произошел 22 апреля. Позднее мужчина выпал из окна. Сотрудников полиции и других экстренных служб вызвала сестра погибшей, заявившая, что не может попасть в квартиру и помочь родственнице.

Известно, что семейная пара находилась в бракоразводном процессе. Когда в квартиру вошли полицейские, 27-летняя девушка уже была мертва. Мужчину с разбитой головой, переломами костей лица, ног, таза и травмами внутренних органов доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, но спасти его не удалось. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце марта в городе Ставрополе мужчина застрелил двоих малолетних детей и супругу, после чего покончил с собой. Женщина осталась жива, но госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Скорую на место ЧП вызвал отец выжившей женщины. Он не мог дозвониться до дочери и попасть к ним в дом. Сотрудники СК провели осмотр места преступления, изъяли орудие убийства и гильзы.

В октябре житель подмосковной Балашихи убил мать и покончил с собой. Полицейские нашли тело самого мужчины, а после и его матери. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.