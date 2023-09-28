Петербуржец изувечил прохожему лицо бейсбольной битой В Петербурге задержали подозреваемого в избиении прохожего битой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге задержали местного жителя, подозреваемого в избиении прохожего бейсбольной битой, сообщили в Telegram-канале регионального главка МВД. По данным полиции, нападение на 24-летнего петербуржца было совершено возле дома 55 по Ленинскому проспекту, пострадавший попал в больницу с переломом лицевых костей.

26 сентября 2023 года в 22:05 в ходе оперативно-разыскных мероприятий у дома 27 корп. 1 по проспекту Героев по подозрению в совершении данного преступления задержан 38-летний местный житель, который изобличен в том, что 24 сентября около 23:40 на фоне внезапно возникшего конфликта нанес потерпевшему несколько ударов битой по лицу, — сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Петербурге семеро человек на автомобиле Infiniti похитили мужчину возле его дома, избили, усадили в машину и отвезли в поселок под Колпино, потребовав за освобождение 700 тысяч рублей. По данным СМИ, похищенный заплатил злоумышленникам требуемую сумму, после чего был отпущен. Подозреваемых задержали, среди них шестеро мужчин и одна девушка, у одного из них при обыске дома обнаружили нарезной пистолет времен ВОВ, еще у одного нашли одежду и предметы с нацистской символикой, оба арестованы, остальные были отпущены под обязательство о явке.