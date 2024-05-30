В культурной столице мужчина отказался здороваться и получил ножом в живот Петербуржец дважды пырнул ножом мужчину, который отказался с ним здороваться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге местный житель дважды ударил перочинным ножом мужчину, который в грубой форме отказался с ним здороваться, сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы. Инцидент произошел в подъезде жилого дома 14 февраля. Против агрессора возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия». Сейчас дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 14 февраля 2024 года обвиняемый, находясь в подъезде д. 18, лит. Г по 17-й линии В. О., два раза ударил потерпевшего перочинным ножом в живот, чем причинил ему тяжкий вред здоровью. Потерпевший пояснил, что конфликт произошел из-за того, что он грубо отказался здороваться с подсудимым, — сообщили в прокуратуре.

Ранее в городе Выксе Нижегородской области 27 мая 46-летний мужчина ударил 14-летнего подростка ножом в шею. Уточняется, что нападавший в момент совершения преступления был пьян. Школьника госпитализировали с резаной раной.

Сегодня пресс-служба столичной прокуратуры опубликовала кадры с камер видеонаблюдения магазина, где мужчина ранил ножом несколько человек. На видео можно увидеть, как злоумышленник зашел за кассовую стойку и что-то говорит сотруднице магазина, которая с поднятыми руками пытается его успокоить. Мужчина держит в руках окровавленный нож. Облокачиваясь руками на прилавок, он оставляет после себя кровавые следы.