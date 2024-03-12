Петербуржцы устроили разборки в стиле нулевых с битами и кастетами Mash: в Ленобласти задержали шестерых участников массовой драки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Массовая драка стенка на стенку произошла в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По информации источника, участники беспорядков ходили с битами, кастетами и сигнальным пистолетом. Сотрудники полиции задержали шестерых дебоширов.

Один из очевидцев увидел из своего окна компанию молодых людей, которая сперва шумела, а после начала настоящие разборки. В один момент усмирять толпу вышел местный житель, тогда нарушители порядка достали биты. Очевидцы также сообщали о звуках выстрелов.

Прибывшие на вызов полицейские задержали шестерых участников драки от 32 до 37 лет. Правоохранители ищут еще троих нарушителей. При этом мужчина, вступивший в конфликт с дебоширами, был госпитализирован со сломанным плечом и травмой головы.

Ранее в Новосибирске сибирячка избила битой собутыльника в подъезде дома. Соседка девушки услышала крики посреди ночи и попросила мужа посмотреть, что случилось. В подъезде он обнаружил женщину с битой, а также мужчину, чье лицо было в крови.

До этого в Санкт-Петербурге в многоквартирном доме жильцы подрались с соседкой, поскольку собака женщины забегала к ним в квартиру. Собственники ударили животное, чтобы прогнать его, чем вызвали возмущение у хозяйки пса.