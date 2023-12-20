Петербуржцы сравнили обрушение дореволюционного дома с землетрясением

Фото: t.me/procspb

Жители соседних с рухнувшим дореволюционным зданием домов на Гороховой улице в Санкт-Петербурге сравнили момент обрушения с землетрясением, передает телеканал 78.ru. Люди рассказали, что видели, как сотрудники МЧС несли на носилках пострадавшего мужчину, у него были перебиты ноги.

Мы спали, а потом как будто землетрясение, — рассказала женщина.

Спасатели на месте ЧП продолжают разбор завалов — всего порядка 140 сотрудников МЧС. Также задействованы кинологи.

Жильцы обрушившегося дома были эвакуированы 19 декабря, когда рухнула несущая стена. Несмотря на аварийность здания, до этого момента в нем продолжали жить люди и работали несколько хостелов.

Из соседнего дома утром 20 декабря всего вывели 27 человек. Большинство из них отправят в пункты временного размещения, остальные проведут какое-то время у родственников. Всем им оказывают психологическую помощь.

Ранее сообщалось, что дом начал осыпаться во время ремонтных работ. Внутренняя стена здания не выстояла и рассыпалась в крошку. Флигель дома расселили еще в конце октября, но аварийным его так и не признали, поскольку одна из квартир, по слухам, все еще была обитаема. Однако еще несколько лет назад по дому поползли большие трещины, после чего квартиры стали признавать непригодными для проживания.