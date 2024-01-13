Появились фото черного облака над Петербургом после пожара на складе WB SHOT: смог от пожара на складе WB заставил петербуржцев спасаться бегством

Фото: МЧС РФ

Жители Пушкинского района Санкт-Петербурга спасаются бегством от смога, образовавшегося в результате пожара на складе Wildberries в Шушарах, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, люди закрывают окна в квартирах и вместе с домашними животными уезжают в центр или на север города. На фото с места событий можно увидеть огромное черное облако, нависшее над жилыми кварталами.

Как передает канал, от смога пострадали южные районы Санкт-Петербурга. Отмечается, что к ситуации подключились специалисты Роспотребнадзора, чтобы взять пробы воздуха.

Крупный пожар охватил склад Wildberries утром 13 января. По последней информации, площадь возгорания составила по меньшей мере 70 тысяч кв. м. В ликвидации пожара участвуют почти 300 человек личного состава и десятки единиц техники. Причины возгорания пока неизвестны. Сведения о пострадавших также не поступали.

Пресс-служба Wildberries сообщила, что компенсирует продавцам стоимость товаров, которые сгорели на складе. Все покупатели получат деньги за оплаченные товары, а находившиеся в помещениях позиции будут скрыты с витрины маркетплейса.

Один из сотрудников склада Wildberries ранее рассказал, что работающий на развозке водитель не пустил работников в полупустой автобус. Шофер оставил на морозе людей, которые хотели покинуть место происшествия, развернулся и уехал.