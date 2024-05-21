Петербуржцы обворовали и сожгли умершего соседа ради его квартиры Петербуржцы украли документы умершего соседа, чтобы продать его квартиру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соседи украли документы у трупа, а тело сожгли с целью замести следы, сообщил Telegram-канал «78». Они надеялись продать квартиру умершего в Санкт-Петербурге и заработать на этом по 500 тысяч рублей.

По данным канала, 22-летний мужчина в доме на аллее Поликарпова в январе услышал запах разложения, который доносился из соседней квартиры. Со знакомым он проник в жилище и обнаружил мумифицированные останки 85-летнего мужчины.

Молодые люди выкрали документы умершего и передали их еще одному участнику преступной схемы, который пообещал заплатить по 500 тысяч рублей каждому, если они смогут избавиться от трупа и продать имущество умершего. В марте двое приятелей вывезли труп в заброшенный дом в Ленинградской области, где облили бензином и сожгли. Тем не менее мужчин задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга специально натравливал собаку породы питбуль на прохожих и их питомцев. Известно, что подозреваемым оказался 30-летний мужчина, он задержан, а собака изъята. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Северной столице, одно из нападений произошло у дома № 107 на Гражданском проспекте, где от укусов агрессивного животного пострадала женщина, гулявшая с собакой.