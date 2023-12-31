Петербуржцы не увидят розжига Ростральных колонн в новогоднюю ночь В Петербурге отменили розжиг факелов Ростральных колонн из-за атаки на Белгород

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился отметить традиционный розжиг Ростральных колонн на Новый год, сообщила пресс-служба комитета по энергетике Северной столицы. Решение было принято в связи с трагедией в Белгороде, который подвергся атаке ВСУ.

Уважаемые петербуржцы! По распоряжению губернатора и в связи с трагическими событиями в Белгороде розжиг факелов Ростральных колонн в новогоднюю ночь отменен, — уточнили в пресс-службе.

До этого Беглов отменил концерт на Дворцовой площади в новогоднюю ночь в знак поддержки жителей Белгорода. В своем Telegram-канале глава Северной столицы отметил, что к нему обратилось множество петербуржцев с такой просьбой. Исключение коснется только детских мероприятий. Как отметил Беглов, у детей праздник никто не отнимет.

Также Беглов сообщил, что пообщался с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым и предложил помочь в восстановлении пострадавших от Вооруженных сил Украины объектов. Некоторые города России, в том числе Липецк и Елец, также сообщили об отмене новогодних мероприятий в знак солидарности с жителями Белгорода. Власти Ельца выразили готовность оказать помощь пострадавшему региону.