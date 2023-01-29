Петербуржцы нашли мертвеца в колодце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Санкт-Петербурга нашли тело человека в колодце у дома № 55 на проспекте Маршала Жукова, сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах. По данным спикера агентства, на месте работают оперативники.

Обстоятельства случившегося и личность погибшего пока не известны. Другие подробности не приводятся.

13 января в квартире на северо-востоке Москвы нашли мертвой 51-летнюю женщину с признаками насильственной смерти. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на ее теле следы ножевых ранений. Позднее полицейские задержали виновного в убийстве — им оказался 34-летний племянник убитой. Он сознался в преступлении.

11 января в Подмосковье работник станции Кашира сообщил об отрубленной мужской голове в пакете и ногах, найденных недалеко от железной дороги. Силовики установили место жительства погибшего и обнаружили там еще один труп — мужчина, предположительно, покончил с собой.

До этого житель Иркутска расчленил жену, приняв ее за инопланетянина. Преступление было совершено 1 января. Подозреваемый распивал дома алкоголь, внезапно ему в голову пришла мысль, что в жену вселился представитель внеземной цивилизации. Он убил супругу топором для мяса и отрубил ей голову. После расправы над женой мужчина позвонил дочери, рассказал о произошедшем и попросил вызвать полицию. Подозреваемого поместили под стражу. Против него возбудили уголовное дело.