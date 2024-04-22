Петербуржцы больше не смогут делиться кадрами последствий ударов БПЛА Беглов запретил петербуржцам рассказывать о последствиях применения БПЛА

Фото: МО Украины

В Петербурге запретят рассказывать о последствиях применения беспилотников. Соответствующее постановление губернатора Северной столицы Александра Беглова размещено на сайте Смольного. Оно будет проходить антикоррупционную экспертизу до 5 мая.

Так, в городе на Неве запретят распространять любую информацию о применении БПЛА, включая фотографии и видео. Также под запрет подпадает раскрытие мест расположения, временной дислокации, организации несения службы, боевого применения сил и средств Министерства обороны РФ.

Ранее в Санкт-Петербурге беспилотный летательный аппарат повредил автомобиль Lexus с номером 666. Владелец иномарки обратился в правоохранительные органы после падения дрона на Пискаревском проспекте. Мужчина живет в соседнем дворе рядом с местом происшествия, его дом повреждений не получил.

До этого беспилотный летательный аппарат с 20 килограммами взрывчатки обнаружили на территории Петербургского нефтяного терминала. Дрон нашел сотрудник предприятия, который делал обход территории. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.