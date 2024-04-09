Петербуржцу разорвало грудь после падения в оркестровую яму В Петербурге работник театра попал в реанимацию после падения в оркестровую яму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге плотник Театра музыкальной комедии получил серьезные травмы после падения в оркестровую яму, сообщает РЕН ТВ. По его информации, рабочему разорвало грудь, пострадавшего госпитализировали, он находится в реанимации.

Несчастный случай произошел накануне. Мужчина работал на сцене и неожиданно сорвался с высоты примерно двух метров. Врачи диагностировали у 67-летнего рабочего открытую рану груди и повреждение легких. Его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее в Москве мужчина упал с большой высоты в торговом центре, расположенном рядом со станцией метро «Сходненская». По словам очевидцев, он пролетел вниз несколько этажей. Мужчина скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Погибший жил рядом и работал водителем, у него осталась взрослая дочь.

До этого на стройке в Москве погиб рабочий после того, как на него с высоты упало сорванное ветром ограждение. Момент происшествия попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как мужчина поднимает голову и в последний момент замечает падающую на него конструкцию. Отойти в сторону он не успел.