Петербуржцу распылили перцовый баллончик в лицо во время прогулки с собакой В Петербурге мужчина с детьми напал с баллончиком на мужчину с собакой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербург рассказал о встрече с агрессивным мужчиной, который набросился на него с перцовым баллончиком, пишет «Фонтанка». По словам пострадавшего, злоумышленник в этот момент гулял с детьми, но это его не смутило.

Как рассказал петербуржец, 22 июня, он, как обычно, решил прогуляться со своим домашним питомцем — золотистым ретривером. В какой-то момент на встречу ему вышел мужчина с коляской и стал предъявлять ему претензии по поводу животного, хотя в этот момент собака находилась в кустах и вообще не проявляла какого-либо интереса к людям. Далее между ними произошла перепалка, в ходе которой мужчина сначала распылил содержимое баллончика в морду животного, а затем и его владельцу.

После этого он подошел к моей собаке и распылил ей в морду перцовый баллончик. Я побежал к нему, и он прыснул баллончиком уже в меня, — признался он.

Пострадавший отметил, что от серьезных последствий его спасли очки, а вот собаке повезло меньше — ее пришлось везти в специализированную клинику. Там ретриверу промыли глаза. Мужчина решил обратиться в полицию.

Ранее в Москве мужчина угрожал женщине, которая сделала ему замечание из-за внешнего вида, она успела записать происходящее на видео. Горожанка отмечает, что мужчина загорал на детской площадке в одних трусах, оголив ягодицы.