Петербуржцев начали прививать от COVID-19 на дому

В Санкт-Петербурге началась поквартирная вакцинация от коронавируса. Её цель — защитить от вируса маломобильных жителей города и людей с ограниченными возможностями здоровья, которые получают социальное обслуживание на дому. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на вице-губернатора Олега Эргашева.
По его словам, привиться на дому изъявили желание две с половиной тысячи горожан. Для проведения вакцинации сформированы 67 бригад и определён график их выездов.
Вакцину медики будут перевозить в специальных фармацевтических термоконтейнерах и размораживать её прямо на месте.
Чиновник
Ранее сообщалось, что медики выявили новый штамм коронавируса российского происхождения. Первую так называемую северо-западную мутацию нашли у жителя Петербурга.
Директор НИИ имени Пастера, академик РАН и иммунолог Арег Тотолян подчеркнул, что речь идёт именно об отдельном самостоятельном штамме, что подтверждено с помощью специфических исследований. При этом он заверил, что все российские вакцины защитят от новой мутации, как и выработанный иммунитет после заражения другим штаммом.