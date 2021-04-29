Петербуржцев начали прививать от COVID-19 на дому

https://static.news.ru/photo/28c563ac-a90c-11eb-a8ca-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге началась поквартирная вакцинация от коронавируса. Её цель — защитить от вируса маломобильных жителей города и людей с ограниченными возможностями здоровья, которые получают социальное обслуживание на дому. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на вице-губернатора Олега Эргашева.

По его словам, привиться на дому изъявили желание две с половиной тысячи горожан. Для проведения вакцинации сформированы 67 бригад и определён график их выездов.

Вакцину медики будут перевозить в специальных фармацевтических термоконтейнерах и размораживать её прямо на месте.

Чиновник отметил , что записаться на прививку на дому горожане могут в поликлинике по месту жительства или через единый колл-центр городской службы социальных участковых.

Ранее сообщалось, что медики выявили новый штамм коронавируса российского происхождения. Первую так называемую северо-западную мутацию нашли у жителя Петербурга.

Директор НИИ имени Пастера, академик РАН и иммунолог Арег Тотолян подчеркнул, что речь идёт именно об отдельном самостоятельном штамме, что подтверждено с помощью специфических исследований. При этом он заверил, что все российские вакцины защитят от новой мутации, как и выработанный иммунитет после заражения другим штаммом.