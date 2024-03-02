Петербуржцам пообещали компенсации после взрыва в жилом доме Губернатор Беглов: жителям поврежденного взрывом дома выплатят компенсации

Фото: РИА Новости

Жилой дом в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, поврежденный в результате ЧП

Пострадавшим жителям пятиэтажного дома на Пискаревском проспекте, в котором в ночь на 2 марта произошло ЧП, выплатят компенсации, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. На встрече с пострадавшими петербуржцами чиновник добавил, что повреждения дома будут устранены за счет городского бюджета, передает ТАСС.

Пострадавшие обеспечены питанием и всем необходимым. Всем пострадавшим будет выплачена компенсация. Повреждения будут устранены за счет города, — сказал Беглов.

До этого градоначальник сообщил, что в результате взрыва на Пискаревском проспекте повреждено остекление балконов двух домов, жертв среди населения нет, шесть человек обратились за медицинской помощью. Он подчеркнул, что сейчас главной задачей является оценка уровня повреждений. О причинах произошедшего не сообщается.

Ранее в Сети появилось видео, которое зафиксировало, предположительно, момент падения беспилотника на жилой дом на Пискаревском проспекте. Судя по кадрам, взрыв в доме спровоцировало именно падение неустановленного предмета.

На видео заметно, как в ночном небе предмет стремительно падает, а затем раздается сильный взрыв с яркими вспышками огня. После этого начинает валить густой черный дым.