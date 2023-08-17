Петербуржцы получили фейковые повестки по СМС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителям Санкт-Петербурга рассылали фейковые повестки по СМС с просьбой явиться в военкомат в период с 12 по 18 августа, передает URA.RU. В пресс-службе Западного военного округа заявили, что это фейк, также обратив внимание граждан на то, что сейчас повестки вообще не рассылаются с помощью СМС.

В сообщениях, которые приходили на телефоны петербуржцам, говорилось, что в течение недели им нужно явиться в военкомат, с указанием времени и адреса. В фейковой рассылке жителей Петербурга также предупреждали, что в случае неявки против них якобы могут завести дело об административном нарушении.

При этом в июне военкомат по Кронштадтскому и Курортному районам Петербурга действительно рассылал СМС, в которых приглашал граждан на сверку документов. Представитель военкомата уточнял, что рассылку создавал автомат, поэтому сообщения могли подаваться некорректно, с пропусками слов.

Ранее юрист Михаил Салкин отмечал, что мошенники могут только рассылать СМС-сообщения на телефоны, но не подделать заказное письмо. Это крайне сложно, по его словам, поскольку электронное заказное письмо можно отправить только «Почтой России», что предполагает авторизацию через портал госуслуг. Таким образом, всегда будет видно, от какого человека или организации было направлено письмо.