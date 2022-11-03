Петербуржцам пообещали похолодание на грядущих выходных Синоптик Шувалов: на выходных в Петербурге ожидается временное похолодание

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Несмотря на то, что Санкт-Петербург на грядущих выходных ждет временное похолодание, оно сменится теплой погодой в течение недели, а полноценные заморозки начнутся позже, рассказал «Невским новостям» синоптик Александр Шувалов. По его словам, переход к отрицательным температурам начнется после следующей недели.

В ближайшие выходные достаточно прохладная погода будет, днем совсем маленький плюс, но на следующей неделе заморозки прекратятся, и температуры будут +5...10 градусов. Последующая семидневка тоже обрадует нас теплом, но потом произойдет переход к постоянным холодным температурам. По крайней мере, ночным отрицательным температурам, — уточнил метеоролог.

Также Шувалов отметил, что осень в Петербурге нетипична в текущем году, так как температура в октябре и сентябре была выше на 2 градуса. По словам эксперта, тенденция на потепление сохраняется — в первые две недели ноября температура обещает быть выше нормы на 2-3 градуса.

ГИБДД, как стало известно ранее, будет штрафовать российских водителей за использование летних покрышек в зимние месяцы, а шипованных — летом. Данный норматив входит в новую редакцию «перечня неисправностей и условий», при которых запрещена эксплуатация автомобиля. Документ МВД должен вступить в силу 1 марта 2023 года.