Петербуржца задержали за интимную переписку с подростком В Геленджике задержали петербуржца за интимную переписку с подростком

Фото: t.me/spb_police78

В Геленджике спустя две недели поисков задержали петербуржца за интимную переписку с 15-летним подростком. 48-летний безработный переписывался со школьником в одном из мессенджеров, при этом он знал о возрасте своего собеседника, но общение не прекратил, пишет KP.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

4 октября в 12:20 на территории поселка Архипо-Осиповка города Геленджик Краснодарского края оперативники управления уголовного розыска главка задержали подозреваемого, — уточнили в ведомстве.

Кроме того, подозреваемый дважды виделся со школьником. После задержания мужчина заявил правоохранителям, что все встречи проходили в общественных местах. Об общении школьника с мужчиной полицейским стало известно 21 сентября. Было возбуждено уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего.

На поиски подозреваемого ушло две недели. Мужчина успел уехать в Геленджик. После задержания его доставили в Санкт-Петербург, где передали в следственные органы. Расследование продолжается.

В Санкт-Петербурге полицейские ранее задержали гражданина Узбекистана по подозрению в домогательствах к семилетнему ребенку. В полицию обратилась мать ребенка. Она рассказала, что в парикмахерском салоне на улице Федора Абрамова к ее сыну приставал неизвестный.